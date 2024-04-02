Реставрация купеческого особняка на Дворянской во Владимире должна завершиться к весне следующего года. Об этом в телефонном разговоре рассказал представитель компании-арендатора

Реставрация купеческого особняка на Дворянской во Владимире должна завершиться к весне следующего года. Об этом в телефонном разговоре рассказал представитель компании-арендатора старинного здания. Сегодня оно находится в плачевном состоянии. Еще в прошлом году мэрия заключила договор на аренду купеческого особняка 19 века. Согласно опубликованным документам, арендатор обязан: Из договора аренды здания Поддерживать имущество в исправном