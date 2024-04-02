Рифат Сабитов принял участие в церемонии открытия Всероссийского научно-технического конкурса...

Рифат Сабитов принял участие в церемонии открытия Всероссийского научно-технического конкурса «Первый шаг»Сегодня в Москве стартовал VI Всероссийский научно-технический конкурс разработок и научно-практических решений в области телерадиовещания, телекоммуникаций и информационных технологий «Первый шаг». Съёмочные павильоны и конкурсные площадки развёрнуты на ВДНХ.В торжественной церемонии открытия конкурса-фестиваля принял участие Заместитель Генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.«Мы проводили «Первый шаг» пять лет подряд в разных регионах Российской Федерации. Это площадка не только для претворения в жизнь новых технических решений, что очень важно для отрасли. За это время уже большое количество людей, участников этого конкурса-фестиваля пришли к нам в ВГТРК — и в головной офис, и в региональные компании. Я думаю, что эту работу мы будем все вместе продолжать», — отметил Рифат Сабитов.Список почётных гостей и экспертов, входящих в состав жюри, впечатляет. Так, участие в сегодняшних мероприятиях конкурса-фестиваля принимает заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Белла Черкесова, генеральный директор НТВ Алексей Земский, Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Алексей Малинин, Генеральный директор Информационного агентства России ТАСС Андрей Кондрашов и др.Всероссийский научно-технический Фестиваль молодых специалистов в области телерадиовещания, телекоммуникаций и информационных технологий «Первый Шаг» проводится ежегодно с 2019 года. Финальные этапы принимали такие города, как Томск, Самара, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Ставрополь. В этом году эстафету подхватила Москва.«Первый Шаг» — это коммуникативное и состязательное мероприятие для студентов, магистрантов и аспирантов профильных специальностей, направленное на выявление и поощрение юных разработчиков программных и аппаратных продуктов, авторов исследовательских и аналитических методик, создателей эскизных концептуальных проектов.По материалам ГТРК «Ставрополье»Фото: ГТРК "Ставрополье"