Бесхозные машины будут перевозить на спецстоянку и там решать их судьбу.

Бесхозные машины будут перевозить на спецстоянку и там решать их судьбу.Может, пригодятся?С наступлением весны в областном центре вновь стали заметны сомнительной красоты «подснежники» – брошенные, бесхозные и большей частью уже разукомплектованные автомобили. Этот элемент городского пейзажа не только мешает уборке, не просто раздражает жителей – подобный автохлам может помешать проезду скорой и другого спецтранспорта.– Так уж исторически сложилось, что в нашей стране много автовладельцев, которые собственными руками поддерживают своих «ласточек» на ходу до последнего. Но приходит время, когда ремонт уже бессилен. Куда деть отслужившую все немыслимые сроки машину? Люди не знают. Вот и оставляют свой автохлам на улице. Дескать, пригодится: может, кто на запчасти или металлолом заберёт. Да и не всегда именно «убитые» авто стоят месяцами бесхозные. Но как определить, брошена машина или нет? Может, хозяин, например, вахтовик и вернётся в город ещё не скоро? Между тем к нам то и дело обращаются люди с просьбой убрать этих «брошенок», –сказал председатель комитета по вопросам местного самоуправления Алексей Лызлов.Первые шагиДо недавних пор власти ничем не могли помочь, кроме как словом. Но в декабре 2023-го городской глава подписал постановление, в котором подробно расписано, что считать автохламом и куда его перемещать. А с 1 марта вступили в силу изменения в городские правила благоустройства, позволяющие привлечь к ответственности владельцев брошенных автомобилей.В Октябрьском районе комиссия, которую создали специально для этих целей, уже отыскала 21 развалюху, два автомобиля уже вывезти на спецстоянку временного хранения, ещё 18 планируют обследовать в апреле, поскольку из-за снежных завалов к машинам просто не смогли подобраться.К слову, список брошенных транспортных средств есть на официальном сайте органов местного самоуправления.Временное хранилищеУчасток, на котором разместили стоянку для автохлама, определили на ул. Лакина. Её уже начали оборудовать. Но транспортное средство там будут хранить не более трёх месяцев.Если законный владелец найдётся, машину ему вернут, но, естественно, с возмещением всех расходов, понесённых муниципальным образованием. В ином случае районные администрации через суд признают авто бесхозным и право собственности на него перейдёт муниципалитету.После чего автомобиль в зависимости от его состояния могут утилизировать или включить в реестр муниципальной собственности г. Владимира.Рассказывать, а не публиковатьС того момента, когда начало действовать новое постановление, комиссия отыскала немало развалюх. И некоторые владельцы после предупреждения сами убрали брошенные авто.Однако же жители сетуют, что предостерегать хозяев четырёхколёсных через сайт или официальные страницы в соцсетях – метод так себе: мало кто туда заходит, а некоторые люди вообще интернетом не пользуются.Поэтому власти решили: нужно создать социальные видеоролики на эту тему. Но насколько этот способ окажется эффективным, покажет время.Мнение экспертаПредседатель Совета народных депутатов Николай Толбухин:– Задача органов местного самоуправления – не штрафовать нерадивых собственников автохлама, а призвать их к общественному порядку. Ведь брошенный автомобиль не только портит облик города и экологию, но также влечёт за собой дополнительные расходы бюджета, срывает работу уборочных машин, общественного транспорта, скорой помощи, пожарных.