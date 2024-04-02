Слезы отчаяния. Лучше жить в аварийном доме, чем в крохотной новостройке, считает семья Науменко. В однокомнатной квартире площадью 30,4 квадратных метра проживают четыре взрослых человека.

Слезы отчаяния. Лучше жить в аварийном доме, чем в крохотной новостройке, считает семья Науменко. В однокомнатной квартире площадью 30,4 квадратных метра проживают четыре взрослых человека. Родители, сын и дочь. Жилая площадь составляет 21,2 квадрата. Речь о доме №26 на улице Полины Осипенко. Взамен развалюхи город предлагает однушку в Оргтруде. Там комната еще меньше. Светлана Науменко,