Ребёнок погиб во время пожара в квартире на улице Шибанкова.

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели на пожаре 10-летней жительницы Юрьев-Польского. Трагедия произошла 1 апреля: в квартире на первом этаже одного из домов по ул. Шибанкова вспыхнул пожар.В момент ЧП в квартире находились девочка и двое ее младших братьев 2020 и 2016 гр. Как рассказали источника «АиФ», мать в это время ушла в магазин, оставив несовершеннолетних одних. С отцом детей 29-летняя женщина не жила, но и ее образ жизни нареканий не вызывал.Возгорание первым заметил сосед семьи – он зашел в квартиру и начал выводить мальчиков из горящего помещения.К сожалению, и старшую сестренку, у которой были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, спасти не удалось.На данный момент сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия, а также назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. Причины ЧП устанавливаются. Кроме того, будут оценены условия содержания и воспитания детей.