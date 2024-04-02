Смотрите «Вести» в 14:30: во Владимире уже на следующей неделе вырастет стоимость проезда. Проезд...

Смотрите «Вести» в 14:30: во Владимире уже на следующей неделе вырастет стоимость проезда.Проезд подорожаетСколько будут стоить билеты и с чем связано повышение тарифа?ОстровитянеВесна на "заречных" улицах. Как живут люди в вязниковском Заречье, и как встречают половодье петушинские дачники?Поиск педагоговПроблему нехватки учителей в школах будут решать студенты.В регионе открылась специальная "Флагманская школа". Кто будет ходить на уроки?