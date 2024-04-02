В преддверии туристического сезона активизировались мошенники, использующие для наживки заработок от оценки работы турфирм или отелей.

В преддверии туристического сезона активизировались мошенники, использующие для наживки заработок от оценки работы турфирм или отелей. Кроме того, они стали чаще предлагать «вакансии» тайного покупателя. Жалобы на подобные звонки увеличились с начала года более чем на 30%.С приближением сезона отпусков мошенники стали чаще связываться с клиентами через мессенджеры, представляясь сотрудниками популярных туристических компаний, сервисов по поиску и покупке авиабилетов и бронированию отелей. Они предлагают заработать деньги, оставляя оценки качества работы отелей якобы для привлечения новых клиентов.В ходе телефонных звонков собеседника просят присоединиться к онлайн-встрече, например, собеседованию и включить демонстрацию экрана смартфона. Так злоумышленники видят, какие приложения установлены у человека, и стараются получить к ним доступ. Например, просят оформить карту в банковском приложении для совершения покупок под видом «тайного покупателя». При этом им видны все поступающие СМС-коды для доступа к личному кабинету онлайн-банка или вывода средств. Поэтому как только жертва оплатит покупки, общение прекращается, а вернуть деньги уже невозможно.«Подобные схемы обмана действуют уже несколько лет, но в преддверии туристического сезона становятся более «актуальными» у мошенников. Мы видим, что отзывы о таких сценариях стали активно расти. Мошенники пользуются уязвимым положением людей при трудоустройстве, предлагая несуществующие вакансии, и обманным путем выманивают деньги. Например, денег можно лишиться, просто открыв мошенническое приложение о работе. Чтобы обезопасить себя, рекомендуем сразу удалять любые сообщения сомнительного содержания, особенно обещающие легкий доход, не поддерживать переписку или беседу с неизвестными», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.