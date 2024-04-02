Суд помог жительнице города Камешково вернуть деньги за непройденные курсы по дизайну В...

Суд помог жительнице города Камешково вернуть деньги за непройденные курсы по дизайнуВ Камешковский районный суд с иском обратилась местная жительница, указав, что по окончании участия в бесплатном вебинаре по дизайну с ней связался ответчик и сообщил, что ее работа вошла в число лучших. Он предложил пройти обучение по курсу «Профессия дизайнер интерьеров», по итогам которого решится вопрос о её трудоустройстве. Истец заключила с ответчиком договор возмездного оказания услуг, по которому приобрела курс «Профессия дизайнер интерьеров».Истец предполагала, что обучающий курс будет предоставлен бесплатно, однако оказалось, что стоимость курса составила 119 242 рубля, которую она оплатила полностью. На следующий день после приобретения курса истец пришла к выводу, что курс ей не подходит и обратилась к ответчику с просьбой расторгнуть договор и вернуть деньги, однако получила отказ.Далее истец направила ответчику досудебную претензию, ссылаясь на то, что ответчиком была предоставлена ненадлежащая информация об услуге, однако претензия удовлетворена не была."В итоге истец просила взыскать с ответчика стоимость услуг в размере 119 242 рубля, неустойку – 60 813 рублей, компенсацию морального вреда – 10 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, а также понесенные судебные расходы на услуги юриста – 15 990 рублей.Ответчик возражал против удовлетворения требований, указав в обоснование позиции, что сторонами были согласованы все существенные условия договора, которые размещены на сайте и являются прозрачными для клиента, об акцепте оферты свидетельствует оплата услуг стороной истца", - рассказали в пресс-службе Камешковского районного суда.Договором установлено, что услуга считается оказанной с момента предоставления доступа к обучающим и информационным материалам. Ответчик все условия договора исполнил надлежащим образом, предоставив доступ ко всему курсу целиком. Истец подписал акт выполненных работ, подтвердив, что к объему, качеству, срокам оказания услуг ответчиком претензий не имеет.Ответчик считал, что поскольку истец после выполнения ответчиком обязательств по договору в одностороннем порядке отказался от предоставленных услуг по причине, связанной лишь с нежеланием пользоваться ими, то такой отказ не влечет юридических последствий для него."Суд, исследовав материалы дела, выслушав стороны, вынес решение об удовлетворении иска в части и взыскал с ответчика в пользу истца денежные средства, в размере 119 242 рубля, неустойку – 60 813 рублей, компенсацию морального вреда – 3 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя – 91 527 рублей 05 копеек, судебные расходы – 10 000 рублей, а также государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 5 945 рублей 82 копейки", - добавили в судеРешение суда не вступило в законную силу.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений