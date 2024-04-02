Вода продолжает затапливать участки во Владимирской области.

Как сообщает ГУ МЧС по Владимирской области, большой объем воды затопил 50 приусадебных участков в Судогодском и Собинском районах. Затоплены также населенные пункты Юрино, Чижово и Волосово.Из-за наводнения пострадали 1 низководный мост в Петушинском районе и участок дороги в Александровском районе. Кроме того, 3 низководных моста в Петушинском районе и населенный пункт Труд в Собинском районе также пострадали от паводка. Повышение уровня воды не представляет угрозы для жилья и жизнеобеспечения жителей Владимирской области. Спасатели провели разведку с помощью беспилотного летательного аппарата в Собинском районе.Частично отрезанными от мира остаются 16 населенных пунктов в Вязниковском районе, где организована лодочная переправа.