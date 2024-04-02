Жительница Московской области работала бухгалтером в организации, занимающейся розничной торговлей. Женщина решила использовать свое положение для личной выгоды. Так она закупала

Жительница Московской области работала бухгалтером в организации, занимающейся розничной торговлей. Женщина решила использовать свое положение для личной выгоды. Так она закупала продукты за счет компании, чтобы продавать их, а еще оплатила себе со счета фирмы отдых в санатории. Как сообщили в областном Следкоме, экс-бухгалтер имела доступ к банковскому счету фирмы и электронную подпись директора. С