В Александрове руководитель организации накопил долг по зарплате на сумму свыше 2 млн рублей
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В Александрове руководитель организации накопил долг по зарплате на сумму свыше 2 млн рублей
В Александрове по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы на сумму свыше 2 млн рублей
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, у организации, осуществляющей деятельность по разработке гравийных и песчаных карьеров, добыче глины и каолина, имеется задолженность по заработной плате перед ранее уволенными, а также действующим работниками на сумму свыше 2 млн рублей.
При этом в период возникновения задолженности имеющиеся денежные средства предприятия расходовались на оплату счетов сторонних организаций, госпошлин на подачу исковых заявлений в суды и прочие расходы.
Материалы проверки направлены прокурором в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.
Кроме того прокурором руководителю организации внесено представление.
Погашение задолженности находится на личном контроле Александровского городского прокурора.
Фото: freepik.com