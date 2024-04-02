В Александрове руководитель организации накопил долг по зарплате на сумму свыше 2 млн рублей В...

В Александрове руководитель организации накопил долг по зарплате на сумму свыше 2 млн рублейВ Александрове по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы на сумму свыше 2 млн рублейКак сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, у организации, осуществляющей деятельность по разработке гравийных и песчаных карьеров, добыче глины и каолина, имеется задолженность по заработной плате перед ранее уволенными, а также действующим работниками на сумму свыше 2 млн рублей.При этом в период возникновения задолженности имеющиеся денежные средства предприятия расходовались на оплату счетов сторонних организаций, госпошлин на подачу исковых заявлений в суды и прочие расходы.Материалы проверки направлены прокурором в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.Кроме того прокурором руководителю организации внесено представление.Погашение задолженности находится на личном контроле Александровского городского прокурора.Фото: freepik.com