В Александровском районе бывший бухгалтер коммерческой организации украла со счета фирмы более двух...

В Александровском районе бывший бухгалтер коммерческой организации украла со счета фирмы более двух миллионов рублейЖительница Московской области обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, в особо крупном размере.Как стало известно, женщина работала бухгалтером в коммерческой организации, занимающейся розничной торговлей. У нее был доступ к банковскому счету фирмы и к электронной подписи директора. На протяжении нескольких лет она составляла поддельные документы и оплачивала за счет средств организации поставку ИП продуктов питания и табачных изделий, которые получал ее супруг и продавал в своем магазине.Кроме того, обвиняемая аналогичным образом оплатила свое пребывание в санатории. Всего женщиной было похищено более 2,2 млн рублей.В целях возмещения причиненного ущерба судом наложен арест на денежные средства обвиняемой на названную выше сумму."Следователями проведены допросы свидетелей, очные ставки, комплекс почерковедческих судебных экспертиз, изъята и осмотрена документация, проанализировано движение средств по расчетным счетам. Собранные доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу", - пояснили в Следственном комитете по Владимирской области.Фото: freepik.com