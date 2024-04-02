В Александровском районе бывший бухгалтер коммерческой организации украла со счета фирмы более двух...
В Александровском районе бывший бухгалтер коммерческой организации украла со счета фирмы более двух миллионов рублей
Жительница Московской области обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, в особо крупном размере.
Как стало известно, женщина работала бухгалтером в коммерческой организации, занимающейся розничной торговлей. У нее был доступ к банковскому счету фирмы и к электронной подписи директора. На протяжении нескольких лет она составляла поддельные документы и оплачивала за счет средств организации поставку ИП продуктов питания и табачных изделий, которые получал ее супруг и продавал в своем магазине.
Кроме того, обвиняемая аналогичным образом оплатила свое пребывание в санатории. Всего женщиной было похищено более 2,2 млн рублей.
В целях возмещения причиненного ущерба судом наложен арест на денежные средства обвиняемой на названную выше сумму.
"Следователями проведены допросы свидетелей, очные ставки, комплекс почерковедческих судебных экспертиз, изъята и осмотрена документация, проанализировано движение средств по расчетным счетам. Собранные доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу", - пояснили в Следственном комитете по Владимирской области.
Фото: freepik.com