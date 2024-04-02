Двое работников организации, которая занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, а также добычей глины и каолина, требуют выплатить им деньги. Дело в том, что компания задолжала

Двое работников организации, которая занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, а также добычей глины и каолина, требуют выплатить им деньги. Дело в том, что компания задолжала зарплату за два года. Как сообщили в прокуратуре, была проведена поверка исполнения трудового законодательства. Выяснилось, что организация частично перестала выплачивать двум сотрудникам деньги в январе 2022 года. Так и