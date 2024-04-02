В городе Владимире ликвидирован первый пал травы Во Владимирской области установилась тёплая сухая...

В городе Владимире ликвидирован первый пал травыВо Владимирской области установилась тёплая сухая погода, что способствует возникновению палов сухой растительности.Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, первый пал этой весны в городе Владимире был ликвидирован на улице Новгородской, где произошло загорание травы на 2 гектарах.Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает граждан не поджигать сухую траву, ведь нередко неконтролируемые палы сухостоя становятся причиной крупных пожаров в населённых пунктах с большим материальным ущербом!МЧС напоминает, что за разведение костров, проведение палов сухой травянистой растительности предусмотрена административная ответственность, а в случае наступления тяжких последствий и уголовная ответственность!Фото: МЧС по Владимирской области