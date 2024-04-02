22-летний и 24-летний мужчины были найдены мертвыми «при странных обстоятельствах» на турбазе «Ладога», сообщили в Гострудинспекции Нижегородской области. Тела дорожных рабочих ООО

22-летний и 24-летний мужчины были найдены мертвыми «при странных обстоятельствах» на турбазе «Ладога», сообщили в Гострудинспекции Нижегородской области. Тела дорожных рабочих ООО «НижегородАвтоДор» обнаружили 31 марта в девять утра. Как сообщает наш источник, мужчины работали на объекте во Владимирской области и проживали на турбазе в комнате. Что именно за странные обстоятельства имеет ввиду Гострудинспекция соседней