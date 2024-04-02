По данным следствия, девушка не следила за санитарно-эпидемиологической обстановкой в заведении.

В массовом отравлении во Владимирской пиццерии «То-то» обвиняют управляющую кафе. По данным следствия, девушка не следила за санитарно-эпидемиологической обстановкой в заведении.Напомним, год назад с отравлением в больницу угодили 24 человека, у 19 из которых был найден сальмонеллез. Тогда управляющая пиццерии заплатила за моральный ущерб более 1,2 миллиона рублей. Сейчас уголовное дело, которое на неё заведено, будет рассмотрено в суде.Установлено, что в кафе не было раздельного приготовления сырой и готовой продукции, также рядом с кухней хранился инвентарь для уборки, а среди персонала работали люди без медицинского осмотра. И это не все нарушения.