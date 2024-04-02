Трагедия случилась вчера вечером в 22:16 в доме №152 на улице Шибанкова. Трое детей были дома одни, как сообщает наш источник, 29-летняя мать ушла выпить к подруге. Нам удалось выяснить, что

Трагедия случилась вчера вечером в 22:16 в доме №152 на улице Шибанкова. Трое детей были дома одни, как сообщает наш источник, 29-летняя мать ушла выпить к подруге. Нам удалось выяснить, что причиной пожара могла стать детская шалость. Мать ушла отдыхать к подруге, которая живет неподалеку, а детей заперла дома. В какой-то момент 3-летний мальчик нашел