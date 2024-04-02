В Юрьев-Польском районе правоохранители требуют от органов местного самоуправления создать места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и проинформировать об этом население.

В Юрьев-Польском районе правоохранители требуют от органов местного самоуправления создать места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и проинформировать об этом население. Такую информацию сообщила прокуратуры Владимирской области.В ходе проведённой проверки был установлено, что в Красносельском, Небыловском и Симском сельских поселениях подобных накопителей для ртутных ламп не существует. Меж тем отработанные приборы относятся к первому классу опасности и неправильное обращение с ними может причинить вред людям и природе.В настоящий момент прокурор направил в суд иски с требованием обязать власти устранить выявленные нарушения.