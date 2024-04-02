ЧП произошло около дома №15Б. Сообщение о пожаре в тревожном ведомстве получили 2 апреля около 3 часов ночи. На борьбу с огнем выехала бригада из 7 человек. Общая площадь пожара составила 3

ЧП произошло около дома №15Б. Сообщение о пожаре в тревожном ведомстве получили 2 апреля около 3 часов ночи. На борьбу с огнем выехала бригада из 7 человек. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения и ликвидировали пожар на площади трех квадратных метров. Пострадавших