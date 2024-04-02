«Весну почуяли!»: жительница Владимира рассказала о своей уникальной кото-коллекции И весну,...

«Весну почуяли!»: жительница Владимира рассказала о своей уникальной кото-коллекцииИ весну, кажется, почуяли даже коты из котоколлекции жительницы Владимира. О них расскажет Мария Артес.На руках у Марины Назаровой - один из 70 экспонатов её кото-коллекции. Она — библиотекарь, а по хобби — кошатница. Даже серёжки носит на кошачью тему.Спонтанный поход в сувенирную лавку 18 лет назад положил начало её коллекции. И теперь хвостатые с ней повсюду, даже в деталях интерьера- от часов до ваз.Марина Назарова - заведующая отделом молодежного чтения Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи:- Гуляя по сувенирным лавочкам, ты ищешь, глазами смотришь, выходишь без нечего... Бывает, что не попадается тот, кто пойдёт жить ко мне домой...Вместе с коллекционными животными в доме у Марины Назаровой живут собака Леся, 2 кошки Маруся и Нюша и кот Бегемот - в честь персонажа "Мастера и Маргариты". К своим собратьям - сувенирам они относятсяМарина Назарова - заведующая отделом молодежного чтения Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи:- Все они появились у меня тоже случайно. Это не купленные животные, а приютские. Я вот не удержалась, как говорится, и ушла из приюта с собакой. А до этого не удержалась и пришла из приюта с кошкой. Поэтому они все у меня подобрыши, все приютские.Марина уверена - кошки несут в дом счастье и мир. А кошачьи фигурки и статуэтки обладают и магическим смыслом.Кот с поднятым хвостом, например, символизирует достаток, кошка с котятами - материнство. Чёрные пушистики - защищают дом от сглаза. Некоторые фигурки даже мотивируют, например, правильно питаться.В хобби Марину Назарову поддерживают друзья и близкие: половина ее коллекции - их подарки.Марина Назарова - заведующая отделом молодежного чтения Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи:- Когда друзья у меня едут куда-то отдыхать, они обычно не спрашивают, что мне подарить, они сразу везут фигурки кошек. Вот эта из Египта, а вот эта красивая кошечка - она из Турции.Случайных фигурок у коллекционера нет. Каждая - дорога сердцу. Либо подаренные, либо выбранные сердцем.Марина Назарова - заведующая отделом молодежного чтения Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи:- Я его купила в день смерти другого кота. И по цвету они очень-очень похожи. И причем смерти не моего кота, а близкого знакомого. Мне очень дорог этот кот. Очень.Милыми сувенирами Марину периодически балуют и коллеги. С Гузель, например, объединяют одновременно и работа, и хобби.Гузель Мухаметшина - Ведущий Библиотекарь Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи:- У нас уже, наверное, старая добрая традиция… Пока она показывала свою коллекцию вам, я поняла, что она мне всё дарила с кошаками и я ей тоже … Это были какие-то, ну, как мы девочки любим, салфеточки, полотенчики, носочки и так далее. Если подойти к этому с фантазией, то можно человека одеть, он весь будет в изображении кошек.Говорят в доме, где есть кошка других украшений не нужно. Марина и Гузель с этим согласны. Ведь жизнь плюс кошка - такое удивительное сочетание.Мария Артес. Илья Хлудов. “Вести - Владимир”.