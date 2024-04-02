Владимирцам объяснили, почему нельзя резко отключить отопление в домах, когда за окном аномальная...

Владимирцам объяснили, почему нельзя резко отключить отопление в домах, когда за окном аномальная жараНа этой неделе во Владимирскую область пришла аномальная жара и продержится до выходных. Днем воздух прогревается до +18..+20 градусов. Хотя средней температурой для начала апреля считается +5..+7 градусов.Несмотря на жару за окном, батареи в квартирах горячие и отключать отопление пока не планируют. Об этом сообщили во "Владимиртеплогаз".Разберемся, почему нельзя резко отключить подачу тепла в дома?Во-первых, после резкого потепления владимирцев ждет к выходным похолодание. Кроме того, отопление нужно не только в домах, но и в школах, больницах, поликлиниках, детских садах. Во-вторых, выключить и включить подачу тепла невозможно, так как большие системы отопления не рассчитаны на такие манипуляции. Включить и выключить можно только в крайних случаях.Отопительный сезон закончится, когда средняя температура воздуха будет выше +8 градусов в течение 5 дней.Ну и в-третьих, решение об окончании отопительного сезона принимают органы местного самоуправления. Ресурсники и управляющие компании ждут распоряжений властей и отключат потребителей.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений