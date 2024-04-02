Об этом рассказали сотрудники пресс-службы администрации города.

Владимирская область получила несколько подметальных вакуумных уборочных машин Sweeper MMK-1500. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы администрации города.«В рамках подготовки к весеннему сезону уборки городских улиц и дорог, введены дополнительные меры по обучению персонала и совершенствованию технического парка», – пишут в мэрии Владимира.Так, сегодня, 2 апреля, специалисты Центра управления городскими дорогами уже начали разбираться с новой техникой. Пополнение автопарка позволит эффективней поддерживать порядок на улицах города.