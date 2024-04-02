Владимирская область присоединилась к федеральному проекту «ЭпИтворчество». Владимирская область...

Владимирская область присоединилась к федеральному проекту «ЭпИтворчество».Владимирская область присоединилась к федеральному проекту «ЭпИтворчество» от Росмолодежи. Он помогает особенным детям.Организатором мастер-классов по арт-терапии стал Ресурсный центр добровольчества и молодёжных инициатив.Сергей Попов, директор ресурсного центра добровольчества и молодёжных инициатив Владимирской области:- К нам приехал федеральный проект "Эпитворчество", который стал победителем лучших добровольческих проектов, который проводился Роспатриотцентром в прошлом году. Наш регион стал пилотным для реализации этого проекта.Азер Умахов, руководитель проекта "Эпитворчество":- Наша главная цель, итоговая цель - открытие собственного федерального центра, в котором полностью будем поддерживать таких детей.Участниками мастер-класса стали особенные ребята нашего региона. Они рисовали акварелью, красками и карандашами.Запустить проект "Эпитворчество" планируют в учреждениях здравоохранения по всей стране.Также во Владимире прошла специальная лекция. Эксперты рассказали о взаимодействии с особенными детьми студентам филиала ПИМУ, базового медколледжа, волонтёрам-медикам и родителям.Юлия Подгорнова, член общественной организации "Дети-Ангелы":- Однозначно скажу, что они нужны. Ребёнок развивает своё творчество, он может показать, потому многие дети, они ещё и невербальные. И я за то, чтобы открывали такие проекты.