Владимирская область присоединилась к федеральному проекту «ЭпИтворчество».
Владимирская область...
Владимирская область присоединилась к федеральному проекту «ЭпИтворчество».
Владимирская область присоединилась к федеральному проекту «ЭпИтворчество» от Росмолодежи. Он помогает особенным детям.
Организатором мастер-классов по арт-терапии стал Ресурсный центр добровольчества и молодёжных инициатив.
Сергей Попов, директор ресурсного центра добровольчества и молодёжных инициатив Владимирской области:
- К нам приехал федеральный проект "Эпитворчество", который стал победителем лучших добровольческих проектов, который проводился Роспатриотцентром в прошлом году. Наш регион стал пилотным для реализации этого проекта.
Азер Умахов, руководитель проекта "Эпитворчество":
- Наша главная цель, итоговая цель - открытие собственного федерального центра, в котором полностью будем поддерживать таких детей.
Участниками мастер-класса стали особенные ребята нашего региона. Они рисовали акварелью, красками и карандашами.
Запустить проект "Эпитворчество" планируют в учреждениях здравоохранения по всей стране.
Также во Владимире прошла специальная лекция. Эксперты рассказали о взаимодействии с особенными детьми студентам филиала ПИМУ, базового медколледжа, волонтёрам-медикам и родителям.
Юлия Подгорнова, член общественной организации "Дети-Ангелы":
- Однозначно скажу, что они нужны. Ребёнок развивает своё творчество, он может показать, потому многие дети, они ещё и невербальные. И я за то, чтобы открывали такие проекты.