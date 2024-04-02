В воскресенье, 31 марта, во Владимирскую область прибыли 67 юных спортсменов из Белгородской области и 5 взрослых сопровождающих.

В воскресенье, 31 марта, во Владимирскую область прибыли 67 юных спортсменов из Белгородской области и 5 взрослых сопровождающих. Ожидается визит ещё двух молодых атлетов. Об этом рассказала регионального правительства.С просьбой посодействовать в размещении несовершеннолетних гостей и предоставить им возможности для учебно-тренировочного процесса к губернатору Александру Авдееву обратилось Министерство спорта РФ. И руководство 33-го региона не замедлило откликнуться.Так, сегодня 20 молодых белгородских футболистов и два тренера проживают в гостинице спорткомплекса «Торпедо». Спортсмены обеспечены необходимым питанием и всеми условиями для занятий. Также юных атлетов разместили во Владимирском госуниверситете и на тренировочной базе областной Федерации айкидо.