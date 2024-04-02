Владимирские борцы стали победителями и призерами в первенстве России по спорту глухих.
Всего в...
Владимирские борцы стали победителями и призерами в первенстве России по спорту глухих.
Всего в нем приняли участие более семидесяти сильнейших спортсменов из тринадцати регионов страны.
Борцы соревновались в специализированном спортивном комплексе единоборств имени Дмитрия Тимофеева.
Владимирскому спортсмену Александру Пастушенко присуждено первое место, а Аслан-Беку Кишеву - третье.
Напомним, летом прошлого года наши борцы успешно выступили на Летних Играх Сурдлимпийцев “Мы вместе.Спорт”.
Золото по греко-римской борьбе завоевали двое из них.