Владимирские борцы стали победителями и призерами в первенстве России по спорту глухих. Всего в...

Владимирские борцы стали победителями и призерами в первенстве России по спорту глухих.Всего в нем приняли участие более семидесяти сильнейших спортсменов из тринадцати регионов страны.Борцы соревновались в специализированном спортивном комплексе единоборств имени Дмитрия Тимофеева.Владимирскому спортсмену Александру Пастушенко присуждено первое место, а Аслан-Беку Кишеву - третье.Напомним, летом прошлого года наши борцы успешно выступили на Летних Играх Сурдлимпийцев “Мы вместе.Спорт”.Золото по греко-римской борьбе завоевали двое из них.