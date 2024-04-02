Борцы из Владимирской области показали достойный результат и вошли в число призёров и победителей первенства страны по спорту глухих.

Борцы из Владимирской области показали достойный результат и вошли в число призёров и победителей первенства страны по спорту глухих. Об этом рассказала регионального правительства.Состязания среди юниоров по греко-римской борьбе проходили в областной столице. Во Владимир прибыли свыше 70 атлетов из 13 субъектов РФ.По итогам соревнований первое место занял наш земляк Александр Пастушенко. Бронзу завоевал владимирский борец Аслан-Бек Кишев.