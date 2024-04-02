Владимирский филиал медицинского вуза получил лицензии на реализацию двух новых...
Владимирский филиал медицинского вуза получил лицензии на реализацию двух новых программ.
Владимирский филиал медицинского вуза получил лицензии на реализацию двух программ: специалитета по Педиатрии, и ординатуры по Неонатологии и Педиатрии.
Подать заявление на обучение по этим направлениям можно в ходе грядущей приёмной кампании.
Введение новых направлений подготовки стало ответом на дефицит таких специалистов во Владимирской области.
Добавbv, в прошлом году в филиал ПИМУ поступили 175 человек из семи регионов страны.
В этом году ждут, как минимум, в два раза больше абитуриентов. Для них на факультете прошел день открытых дверей.
Дина Касаткина, руководитель отдела Владимирского филиала ПИМУ:
- Контрольные цифры будут известны после десятого апреля, но мы планируем, что у нас будет также 8 групп "Лечебного" факультета и три-четыре группы "Педиатрии". Главная задача, конечно, набор студентов по целевым договорам. Опять же, правила будут в апреле, но все эти ребята, они останутся в больницах Владимирской области.