Владимирский филиал медицинского вуза получил лицензии на реализацию двух новых...

Владимирский филиал медицинского вуза получил лицензии на реализацию двух новых программ.Владимирский филиал медицинского вуза получил лицензии на реализацию двух программ: специалитета по Педиатрии, и ординатуры по Неонатологии и Педиатрии.Подать заявление на обучение по этим направлениям можно в ходе грядущей приёмной кампании.Введение новых направлений подготовки стало ответом на дефицит таких специалистов во Владимирской области.Добавbv, в прошлом году в филиал ПИМУ поступили 175 человек из семи регионов страны.В этом году ждут, как минимум, в два раза больше абитуриентов. Для них на факультете прошел день открытых дверей.Дина Касаткина, руководитель отдела Владимирского филиала ПИМУ:- Контрольные цифры будут известны после десятого апреля, но мы планируем, что у нас будет также 8 групп "Лечебного" факультета и три-четыре группы "Педиатрии". Главная задача, конечно, набор студентов по целевым договорам. Опять же, правила будут в апреле, но все эти ребята, они останутся в больницах Владимирской области.