Владимирский филиал ПИМУ получил лицензии на обучение студентов по специальностям «Педиатрия» и...

Владимирский филиал ПИМУ получил лицензии на обучение студентов по специальностям «Педиатрия» и «Неонатология»Медфак в этом году планирует принять вдвое больше абитуриентов, чем прошлым летом. Для них в филиале прошел День открытых дверей.Дина Касаткина, руководитель отдела Владимирского филиала ПИМУ:- Контрольные цифры будут известны после десятого апреля, но мы планируем, что у нас будет также 8 групп "Лечебного" факультета и три-четыре группы "Педиатрии". Главная задача, конечно, набор студентов по целевым договорам. Опять же правила будут в апреле, но все эти ребята, они останутся в больницах Владимирской области.День открытых дверей в филиале прошел уже во второй раз. И провели его первокурсники и ординаторы. Для старшеклассников владимирских школ.Будущим студентам рассказали про учебную базу филиала, как устроен процесс обучения, какие факультеты уже есть, а какие - только начнут работу в сентябре, пояснили, какие документы нужны для поступления.Введение новых направлений подготовки стало ответом на дефицит "детских" специалистов во Владимирской области. Подать заявление на обучение по любому из направлений можно в ходе грядущей приёмной кампании. Добавлю, в прошлом году в филиал ПИМУ поступили 175 человек из семи регионов страны.Серафим Куликов, абитуриент (г. Орехово-Зуево, Московская область):- Направление я выбираю “лечебное дело". И в будущем хочу стать пульмонологом или сосудистым хирургом. ПИМУ любит студентов с медколледжей. Это показывают их вступительные экзамены, которые можно сдать буквально у себя дома. Поступая после медколледжа, это сделать намного проще относительно других вузов. А также ПИМУ самый новый вуз, буквально пара лет, это очень круто. Хочется быть одним из первых!