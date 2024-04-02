Перед судом предстанут муж и жена из Владимирской области.

Перед судом предстанут муж и жена из Владимирской области. Супругов обвиняют в незаконных производстве и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, а также хранении прекурсоров наркотических средств. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что летом прошлого года граждане купили участок и дом на территории Александровского района. Там они оборудовали подпольную нарколабораторию. За несколько месяцев супруги умудрились изготовить свыше 167 кг запрещённого зелья.Стражи порядка пресекли нелегальную деятельность в сентябре 2023 года. Наркотики, а вместе с ними и более 46 кг прекурсоров изъяли.В настоящее время уголовное дело передано в суд.