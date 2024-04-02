Во Владимире будут судить супругов за производство, хранение и покушение на сбыт наркотиков В...

Во Владимире будут судить супругов за производство, хранение и покушение на сбыт наркотиковВ отношении супругов из Владимира утверждено обвинительное заключение.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, летом 2022 года обвиняемые, став участниками организованной группы, по указанию «куратора» приобрели земельный участок и жилой дом с хозяйственными постройками в СНТ «Загорье» Александровского района. Там они оборудовали лабораторию по производству наркотиков, разместив специальное химическое и иное вспомогательное оборудование.Кроме того, супруги забирали из тайника необходимые химические вещества и производили наркотические средства.В период с июня по сентябрь 2023 года супругами незаконно произведено более 167 кг наркотиков. Около 13 кг из них мужчина расфасовал в пакеты и разместил в тайнике, оставшуюся часть обвиняемые хранили в помещении бани на приобретённом земельном участке."22 сентября 2023 года преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Помимо наркотиков, из незаконного оборота изъято свыше 46 кг прекурсоров наркотических веществ", - пояснили в надзорном ведомстве.Уголовное дело направлено во Владимирский областной суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений