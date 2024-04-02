Во Владимире найдена мёртвой мать двоих детей. Тридцатичетырехлетняя мать двоих детей, пропавшая...

Во Владимире найдена мёртвой мать двоих детей.Тридцатичетырехлетняя мать двоих детей, пропавшая во Владимире в конце января, найдена мертвой.Труп женщины обнаружили на днях. Где и при каких обстоятельствах, не уточняется.В региональном управлении Следственного комитета проводят проверку.Уголовное дело еще НЕ возбуждено.Жительница Владимира Кристина Матушевская пропала еще тридцать первого января.Известно, что вечером девушка вышла из дома на улице Растопчина и с того момента о ней ничего не было известно.Поиски продолжались ровно два месяца.