Во Владимире найдена мёртвой мать двоих детей.
Тридцатичетырехлетняя мать двоих детей, пропавшая...
Во Владимире найдена мёртвой мать двоих детей.
Тридцатичетырехлетняя мать двоих детей, пропавшая во Владимире в конце января, найдена мертвой.
Труп женщины обнаружили на днях. Где и при каких обстоятельствах, не уточняется.
В региональном управлении Следственного комитета проводят проверку.
Уголовное дело еще НЕ возбуждено.
Жительница Владимира Кристина Матушевская пропала еще тридцать первого января.
Известно, что вечером девушка вышла из дома на улице Растопчина и с того момента о ней ничего не было известно.
Поиски продолжались ровно два месяца.