Во Владимире обсуждают: «Как назвать новый мост на Рпенском проезде?»
Этот вопрос обсудили члены...
Во Владимире обсуждают: «Как назвать новый мост на Рпенском проезде?»
Этот вопрос обсудили члены Общественной палаты и Совета старейшин города Владимира.
Напомним, ранее в городской топонимической комиссии предложили назвать путепровод в честь князя Александра Невского.
На встрече предложили еще несколько вариантов - среди них "Красносельский" и "Грамзаводской" - в память о предприятии-предшественнике современного завода «Точмаш».
Цикл круглых столов, посвященных этой теме завершится диалогом с участием представителей туриндустрии на базе Владимирского института туризма и гостеприимства.
Финальная встреча намечена на 4 апреля.