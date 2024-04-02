Во Владимире обсуждают: «Как назвать новый мост на Рпенском проезде?» Этот вопрос обсудили члены...

Во Владимире обсуждают: «Как назвать новый мост на Рпенском проезде?»Этот вопрос обсудили члены Общественной палаты и Совета старейшин города Владимира.Напомним, ранее в городской топонимической комиссии предложили назвать путепровод в честь князя Александра Невского.На встрече предложили еще несколько вариантов - среди них "Красносельский" и "Грамзаводской" - в память о предприятии-предшественнике современного завода «Точмаш».Цикл круглых столов, посвященных этой теме завершится диалогом с участием представителей туриндустрии на базе Владимирского института туризма и гостеприимства.Финальная встреча намечена на 4 апреля.