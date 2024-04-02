Во Владимире открылся автосалон марки Чери - новая точка продаж современных актуальных...

Во Владимире открылся автосалон марки Чери - новая точка продаж современных актуальных автомобилей.Теперь во Владимире Чери покупаем в дилерском центре АвтоГрад в Добром. Огромный сервис, новый шоу-рум по всем последним стандартам.Александр Козлов руководитель отдела продаж дилерского центра Chery:- Наш дальнейший план это продолжать выстраивать с нашими клиентами взаимовыгодные и долгосрочные отношения, что мы и делали ранее, также продолжим по этому пути идти.В автосалоне представлен весь модельный ряд автомобилей. И каждый клиент сможет опробовать их на тест-драйве перед покупкой.Владимир Аскеров, заместитель генерального директора группы компании “АвтоГрад":- Бренд Чери номер один в Российской Федерации, в 2023 году. Группа компании АвтоГрад исторически работают с лидерами автомобильного рынка. Поэтому этот бренд и стал в "семье".На торжественном открытии главной "вишенкой" на торте стала презентация нового TIGGO 4 pro 18 years edition. Эта модель обладает японской коробкой передач Джатко с цепным приводом Бош. Полностью светодиодной оптикой, панорамной крышей, подогревом салона.Этот и другие автомобили марки Чери можно приобрести по адресу Растопчина 1 "Б".Федор Лалакин, Александр Чунаев, “Вести - Владимир”