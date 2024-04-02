Этой весной первый пал травы во Владимире случился на улице Новгородской возле дома №37, сообщили в тревожном ведомстве. Там на 2 гектарах загорелась трава. Горение ликвидировано. В МЧС

Этой весной первый пал травы во Владимире случился на улице Новгородской возле дома №37, сообщили в тревожном ведомстве. Там на 2 гектарах загорелась трава. Горение ликвидировано. В МЧС отметили, что чаще всего такие пожары случаются в период подготовки граждан к новому «дачному сезону». В тревожном ведомстве просят владимирцев не поджигать сухостой – нередко это становится