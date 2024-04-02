Во Владимире уже на следующей неделе подорожает проезд в общественном транспорте. Билет на автобус...

Во Владимире уже на следующей неделе подорожает проезд в общественном транспорте.Билет на автобус при оплате наличными будет стоить 35 рублей и 33 рубля по карте. Проезд на троллейбусе наличными - 35, и 32 - по безналу. Тариф вырос на 5 рублей…- Подъем достаточно существенный. Я поясню по какой причине. Мы, как регулятор выражали свои опасения, что когда наступит тот светлый день, и у нас «Владимирпассажиртранс» займет доминирующее положение на рынке перевозок, мы столкнемся с ситуацией, когда фонд оплаты труда основного персонала транспортых предприятий - я говорю о водителях, я говорю о кондукторах, - он значительно вырастет. Когда сейчас мы понимаем, что 23 маршрута обслуживает «Владимирпассажиртранс» и видим абсолютно достоверные данные по фонду оплаты труда, оснований для отказа перевозчику в учете это величины у нас нет.Как пояснили в министерстве, расчет был сделан на основании мониторинга 25-ти маршрутов.Муниципальный перевозчик "Владимирпассажиртранс" просил установить цену на проезд на уровне 47-ми рублей, частная компания "Виктория" запросила меньше - 38 рублей.Обслуживать пассажиров по новым ценам начнут уже с 10 апреля.Глава областного центра Дмитрий Наумов заявил, что тариф оптимален для развития отрасли.