Об этом сообщают сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета.

Во Владимире женщина лишилась руки на рабочем месте. Об этом сообщают сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета.Инцидент произошёл на одном из местных хлебозаводов. Пока сотрудница работала с тестоделительной машиной, её затянуло в механизм оборудования. После этого её сразу же госпитализировали. В больнице кисть пришлось ампутировать. Пострадавшей диагностирован тяжкий вред здоровью.Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры провели проверку, благодаря которой был выявлен ряд нарушений – сломанное оборудование и привлечение к работе некомпетентных лиц. Работодатель затянул процесс расследования и не оказал женщине никакой материальной помощи. В связи с этим надзорное ведомство направило в суд иск о взыскании с него одного миллиона рублей.