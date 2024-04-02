С 1 апреля родители будущих первоклассников могут подать заявление на прием ребенка в школу. Но не все – это касается только тех, кто проживает на закреплённой за учебным учреждением

С 1 апреля родители будущих первоклассников могут подать заявление на прием ребенка в школу. Но не все – это касается только тех, кто проживает на закреплённой за учебным учреждением территории, либо тех, кто имеет право на внеочередной, первоочередной и преимущественный приём. Как сообщили в мэрии, прием заявлений для этих категорий продлится до 30 апреля. Для