Во Владимирской области аномальное тепло сменится на похолодание Сегодня (2 апреля 2024 года) во...

Во Владимирской области аномальное тепло сменится на похолоданиеСегодня (2 апреля 2024 года) во 33-м регионе будет ощущаться влияние северо-западной периферии антициклона. Дневные температуры достигли рекордных значений за последние 63 года. Напомним, что рекорд максимальной температуры воздуха для 2 апреля составляет +17,4° и установлен в 1951 году. Об этом сообщают специалисты Центра Фобос.Завтра (3 апреля 2024 года) погода во Владимирской будет комфортной, без осадков. Температура воздуха днем повысится до +18°C. Ночью столбик термометра опустится до +10°C.Атмосферное давление будет падать и составит 735 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы. К вечеру во Владимирской области возможен дождь.Ветер южный, 8 метров в секунду, но уже к вечеру порывы ветра будут достигать до 17 метров в секунду.К концу недели аномальное тепло сменится на похолодание. Дневная температура не превысит +3 градусов, а ночью в пятницу синоптики обещают до -1.Народный прогноз на 3 апреля 2024 годаНаши предки верили, если в начале апреля уже сильно течёт берёзовый сок, то лето выдастся дождливым. Если цветёт мать-и-мачеха, то скоро установится хорошая тёплая погода. На это же указывает появление комаров.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений