Во Владимирской области открылась «Флагманская школа». Преподаватели, студенты и эксперты в сфере...

Во Владимирской области открылась «Флагманская школа».Преподаватели, студенты и эксперты в сфере образования будут разрабатывать модель по привлечению молодых кадров в педагогические специальности.В рамках работы президентской платформы "Россия - страна возможностей" в нашем регионе открылась "Флагманская школа". Все подробности в сюжете Марии Артес.Вернуться в школу после университета - не страшно. Ее призвание - работа с детьми. Ольга Майорова продолжает династию педагогов. Девушка пошла по стопам мамы, будет преподавать иностранные языки.Ольга Майорова - студентка ВлГУ:- Многие люди, на самом деле, умеют работать с детьми,и хотят. Просто есть определенные стереотипы, которые относятся к школе. Их нужно просто разрушать. И тогда это, возможно, поспособствует тому, что люди будут приходить.Они собрались здесь, чтобы внести свою лепту в систему образования. 15 команд по 8 участников, в течение двух дней, в формате мозгового штурма, разрабатывают модель по привлечению молодежи в образовательные организации.Лучшие идеи будут масштабировать по всей стране. Проект "Флагманская школа" реализуется в рамках президентской платформы "Россия - страна возможностей".Нина Серебренникова - учитель истории и обществознания школы "МИР" :- Мы здесь все вместе собрались: педагоги, учителя, студенты, директора школ, управленцы, чтобы разработать эту новую стратегию. Без нее мы уже не справляемся.В регионе острая нехватка молодых учителей, из 9 тысяч - более половины со стажем 20 лет и выше.Многие преподаватели утоляют кадровый голод, увеличивая количество рабочих часов, а это может привести к "профессиональному выгоранию", говорят эксперты.Развитие цифровых технологий, появление искусственного интеллекта и нового оборудования совершенствует систему образования, помогает школьникам усваивать новый материал. Но ничто не сравнится с живым общением, говорят учителя. Новые времена, как известно, требуют новых решений и... кадров.Виктория Власенко - заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области:- В сельских школах есть кружки по беспилотно-летательным аппаратам, есть VR, есть множество разных направлений, где требуются профессионалы, которые смогут получить дополнительное педагогическое образование, формировать у ребят компетенции инженерные, технические.Совсем скоро в регионе появится 6 новых школ. Потребность в педагогических кадрах будет всегда.Мария Артес. Андрей Синягин. “Вести - Владимир”.