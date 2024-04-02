Во Владимирской области открыта горячая линия по вопросам организации питания детей в школах В...

Во Владимирской области открыта "горячая линия" по вопросам организации питания детей в школахВ период с 01 по 12 апреля 2024 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся в общеобразовательных организациях, роли администрации образовательного учреждения в процессе организации питания учащихся, аспектах возможного родительского контроля за питанием детей в общеобразовательных организация.Кроме того специалисты дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания.Телефоны «горячей линии» 8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений