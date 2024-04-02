Подземку в Юрьевце продолжает затапливать талыми водами. Напомним, в минувшие выходные единственный путь через федеральную трассу «М-7» залило так, что без резиновых сапог было не обойтись.

Подземку в Юрьевце продолжает затапливать талыми водами. Напомним, в минувшие выходные единственный путь через федеральную трассу «М-7» залило так, что без резиновых сапог было не обойтись. Произошло это аккурат к 1 апреля, так что в сети появилось народное творчество – вот, например, рыбаки в переходе. Нашлось место в юрьевецкой подземке Кейт Уинслетт и Леонадро ДиКаприо.