Правоохранители задержали 18-летнего жителя Вязников.

Правоохранители задержали 18-летнего жителя Вязников. Молодого человека обвиняют в присвоении дорогостоящего смартфона. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что 15-летняя потерпевшая дала вязниковцу свой гаджет для подзарядки. Однако парень смартфон не вернул. Причинённый ущерб составил 63 тыс. рублей.На допросе юноша во всём сознался и рассказал, что сдал телефон в ломбард за 17 тыс. рублей. Деньги он потратил.В настоящий момент в отношении вязниковца возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде.