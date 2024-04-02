Гарик Харламов открывает в своей творческой карьере новые горизонты.

Гарик Харламов открывает в своей творческой карьере новые горизонты.Новые проекты студии "Союзмультфильм" были представлены в Театре на Малой Бронной. Один из них – сериал "Простоквашино", который начал выходить с 2018 года и уже успел порадовать поклонников более ста сериями, продолжающими истории известных мультфильмов.Было объявлено, что осенью 2024 года состоится премьера эпизода, в котором Гарик Харламов сыграет камео. В серии "Таинственный Бульдог" Шарик познакомится с загадочным "Бульдогом" в интернете и вместе с Матроскиным отправится на встречу.Комик рассказал, что ему всегда нравилось озвучивать мультфильмы, но исполнить роль персонажа в мультфильме, по его мнению, это совсем другой уровень. Особенно Харламов порадовался возможности стать частью такого сериала, как "Простоквашино". Представители студии "Союзмультфильм" отметили, что такие камео – это творческий процесс, который приносит новые идеи и вдохновение.Стоит отметить, что в ноябре 2023 года в российских кинотеатрах состоялась премьера комедийного фильма "Теща". Главные роли в фантастической картине о перевоплощениях исполнили Лариса Гузеева и Гарик Харламов. По сюжету они являются тещей и зятем и, как в анекдотах, яростно друг друга недолюбливают. Ситуация выходит из под контроля, когда персонажи меняются телами.