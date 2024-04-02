Деньги на работы регион получит по национальному проекту «Образование».

За 6 лет владимирские власти планируют капитально отремонтировать 95 школ. Деньги на работы регион получит по национальному проекту «Образование». Речь об этом зашла во время совещания с губернатором.Наша область вошла в список 11 субъектов РФ, которые могут рассчитывать на значительную сумму из федерального бюджета. На эти средства чиновники должны будут привести в порядок школы и детские сады. Всего в 2025-2030 годах, помимо 95 образовательных учреждений, будут отреставрированы 47 детсадов. Список уже определён.Кроме того, за эти годы власти закупят 167 школьных автобусов.