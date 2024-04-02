Об этом рассказали представители городской администрации у себя в телеграм-канале.

За полмесяца владимирцы пожаловались в систему Платформы обратной связи 274 раза. Об этом рассказали представители городской администрации у себя в телеграм-канале.В марте жителей города чаще всего волновало состояние дорог (106 жалоб), благоустройство (38) и обслуживание многоквартирных домов (26). Также граждане обращались в ПОС на тему ремонта дворов (25) и уборки мусора (23).Все обращения, которые поступают в систему, рассматриваются в течение 30 дней. Ведомства обязаны дать ответ на сообщение жителей.Напоминаем, воспользоваться Платформой обратной связи можно на сайте Госуслуг или в меню группы мэрии Владимира.