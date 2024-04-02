Житель Коврова обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых...

Житель Коврова обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществИзвестно, что мужчина при помощи промышленного оборудования собственноручно незаконно изготовил огнестрельное оружие – четыре пистолета для стрельбы патронами различного калибра.В период с 2013 по 2024 год он хранил изготовленное оружие в ящиках предметов мебели в своей квартире. Сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскных мероприятий оружие изъято."Кроме этого, обвиняемый, не имея разрешения на право хранения взрывчатых веществ, незаконно хранил в квартире взрывчатое вещество метательного действия - бездымный порох, общей массой 309,7 грамма, который также изъят из незаконного оборота сотрудниками полиции", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Вину в совершении преступления мужчина признал полностью.Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений