Жители Владимирской области встречают надвигающееся половодье.
В региональном управлении МЧС...
Жители Владимирской области встречают надвигающееся половодье.
В региональном управлении МЧС отрыли "сезонную рубрику" и публикуют данные о гидрологической обстановке.
Уже подтоплены приусадебные участки в Судогде, дорога в деревне Мостищево и низководный мост в населенном пункте Песочная в Александровском районе.
От "континентальной" части Вязников водой отрезало 16 населенных пунктов Заречной зоны, там организована лодочная переправа.
Угрозы подтопления жилых домов не наблюдается, эвакуация не требуется.