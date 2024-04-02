Жители Владимирской области встречают надвигающееся половодье. В региональном управлении МЧС...

Жители Владимирской области встречают надвигающееся половодье.В региональном управлении МЧС отрыли "сезонную рубрику" и публикуют данные о гидрологической обстановке.Уже подтоплены приусадебные участки в Судогде, дорога в деревне Мостищево и низководный мост в населенном пункте Песочная в Александровском районе.От "континентальной" части Вязников водой отрезало 16 населенных пунктов Заречной зоны, там организована лодочная переправа.Угрозы подтопления жилых домов не наблюдается, эвакуация не требуется.