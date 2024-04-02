По обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ перед судом предстанет житель Коврова.

По обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ перед судом предстанет житель Коврова. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что гражданин с помощью спецоборудования лично смастерил четыре пригодных для стрельбы пистолета. Самодельное оружие мужчина более 10 лет держал в своём жилище. Также в квартире фигуранта нелегально хранилось свыше 300 граммов бездымного пороха.Отмечается, что житель Коврова полностью признал свою вину. В настоящий момент уголовное дело передано в суд.