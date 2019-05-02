На местах дежурили 179 правоохранителей

На местах дежурили 179 правоохранителейПервого мая 2019 года на территории 18-ти населённых пунктов Владимирской области провели 29 мероприятий, посвящённых празднованию Дня весны и труда. В них поучаствовали 7,3 тысяч жителей и гостей нашего региона.По данным пресс-службы регионального УМВД, на мероприятиях дежурили 179 правоохранителей, 49 единиц служебного транспорта, 33 росграврдейа, 58 народных дружинников и 15 сотрудников ЧОПов.Они не допустили нарушений и массовых беспорядков при проведении мероприятий.