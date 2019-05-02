Полузащитник Монако и сборной России по футболу Александр Головин после матча 34-го тура чемпионата Франции против Ренна (2:2) признался, что ничейный результат стал закономерным итогом поединка.

Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин после матча 34-го тура чемпионата Франции против "Ренна" (2:2) признался, что ничейный результат стал закономерным итогом поединка."В турнирном положении "Монако" важно каждое набранное очко, поэтому, учитывая, что мы по ходу встречи проигрывали 0:2, ничья является не самым плохим результатом, – сказал Головин, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Тяжело начинать игру с двух грубых ошибок, завершившимися голами в наши ворота уже к 10-й минуте"."Хорошо, что во втором тайме нам удалось проявить характер и забить два гола. Мы верили в успех. Не сказал бы, что по игре мы в чем-то уступили "Ренну". На ничью точно наиграли. Поэтому итог матча в целом закономерен".Напомним, что после 34 туров "Монако" располагается на 16 строчке в таблице чемпионата Франции. В активе монегасков 33 очка. От зоны вылета их отделяет четыре балла.